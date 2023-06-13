Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия, которое передаст РФ: угрожает «немедленным ответом»
Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что может быть только одна причина применения ядерного оружия, которое стране планирует передать РФ — агрессия против Беларуси.
«И ответ будет немедленным. Я это заранее говорил уже несколько раз», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
В то же время, по его словам, он якобы хочет избежать ситуаций, когда бы пришлось применить ядерное оружие.
«Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — сказал Лукашенко.
Диктатор отметил большую мощность ядерного оружия, которое страна-агрессор Россия планирует разместить в Беларуси, и назвал его «оружием сдерживания».
«Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, которая имеет такое оружие. Это оружие сдерживания», — сказал Лукашенко.
Самопровозглашенный президент Беларуси также заявил, что размещение ядерного оружия было «ее просьбой» к российской стороне для «обеспечения безопасности».
«Сначала я просил Путина. Потом я настойчиво по-дружески требовал — верни мне пока это оружие. Мне его достаточно», — сказал он.
Лукашенко также заявил, что пока не видит необходимости для размещения стратегического ядерного оружия, например, российских ракетных комплексов типа Тополь-М. Но, по его словам, идет подготовка площадок под такие виды вооружения.
«Но Тополь — это межконтинентальная ракета. Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно этого (тактического ядерного. — ред.) оружия», — добавил он.
25 марта российский диктатор Владимир Путин сказал, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он попытался оправдать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.
Лукашенко 25 мая заявил, что министры обороны российского и белорусского режимов подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси. Тогда же он объявил, что уже началось «перемещение ядерных боеприпасов».
9 июня Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля.
13 июня координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят признаков перемещения ядерного оружия из России в Беларусь.