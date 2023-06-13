Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия, которое передаст РФ: угрожает «немедленным ответом» 13 июня, 13:47 Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что может быть только одна причина применения ядерного оружия, которое стране планирует передать РФ — агрессия против Беларуси.

«И ответ будет немедленным. Я это заранее говорил уже несколько раз», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В то же время, по его словам, он якобы хочет избежать ситуаций, когда бы пришлось применить ядерное оружие.

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«Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — сказал Лукашенко.



Диктатор отметил большую мощность ядерного оружия, которое страна-агрессор Россия планирует разместить в Беларуси, и назвал его «оружием сдерживания».

«Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, которая имеет такое оружие. Это оружие сдерживания», — сказал Лукашенко.

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Самопровозглашенный президент Беларуси также заявил, что размещение ядерного оружия было «ее просьбой» к российской стороне для «обеспечения безопасности».

«Сначала я просил Путина. Потом я настойчиво по-дружески требовал — верни мне пока это оружие. Мне его достаточно», — сказал он.

Лукашенко также заявил, что пока не видит необходимости для размещения стратегического ядерного оружия, например, российских ракетных комплексов типа Тополь-М. Но, по его словам, идет подготовка площадок под такие виды вооружения.

«Но Тополь — это межконтинентальная ракета. Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно этого (тактического ядерного. — ред.) оружия», — добавил он.

25 марта российский диктатор Владимир Путин сказал, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он попытался оправдать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Лукашенко 25 мая заявил, что министры обороны российского и белорусского режимов подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси. Тогда же он объявил, что уже началось «перемещение ядерных боеприпасов».

9 июня Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля.

13 июня координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят признаков перемещения ядерного оружия из России в Беларусь.