«Смертников набирают». Как СССР проводил ядерные испытания на Новой Земле — вспоминает 90-летний галичанин, служивший на районе событий 14 октября, 13:45 Эксклюзив НВ Владимир Змый во время службы на Северном ВМФ, начало 1950-х годов (Фото:Из семейного альбома)

На проведение первого подводного ядерного взрыва СССР потратил 135 млн. рублей. Из них по 500 получили солдаты-срочники, которые обеспечивали испытания, а вдобавок — разные дозы облучения.

«О нас в Североморске говорили: „О, это смертников набирают“», — рассказывает 90-летний Владимир Змый, которому выпало в далеком 1955-м участвовать в первых испытаниях ядерного оружия в водах губы Черная — залива у юго-западной окраины острова Южный архипелага Новая Земля.

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Его, 18-летнего львовянина, призвали в химические войска СССР, где он сначала прошел курс в так называемой учебке в Выборге, захваченном советами у Финляндии. Далее Змый служил на кораблях-тральщиках, отрабатывавших размещение мин на воде. Задача химиков на них заключалась в дезактивации — очистке корабля и одежды экипажа от боевых химических веществ. Попутно они следили и за уровнем радиации как на судне, так и за бортом.

Владимир Змый во время службы на Северном ВМФ, начало 1950-х годов. / Фото: Из семейного архива

«КГБ нас проверяло, что Бог ты мой — кто у кого дед, кто прадед. Так у меня был определенный уровень доступа к секретной информации, — вспоминает Змый. — Отобрали 50 человек, химиков. Уже на базе на Новой Земле нас поделили на группы по пять бойцов. Спали в палатках, но на кроватях, грелись буржуйками».

Полигон на Новой Земле был оборудован всего за год до ядерных испытаний. «Там стояли каких-то три домика», — вспоминает Змый о первом посещении бухты Белушья губа, где на его глазах вырос одноименный поселок, по-простому, «Белушка».

По данным Виктора Михайлова, бывшего министра по атомной энергии России, участвовавшего в испытаниях молодым ученым-физиком, для обустройства полигона СССР потратил 135 млн рублей, из них на строительство — 72,9 млн, на измерительную аппаратуру — 31,2 млн, на переоборудование кораблей-мишеней — 25,7 млн. и на переоборудование самолетов — 5,2 млн. рублей.

Тогдашнее испытание было первым подводным и имело целью установить уровень разрушения надводных и подводных кораблей от ядерного взрыва. Для этого в залив пригнали четыре эскадренных миноносца и столько же субмарин. Более мелких судов, как и тральщиков, даже не считали.

«По всей бухте стоял страшный вой, потому что на каждом корабле была размещена разная живность, — рассказывает бывший химик-львовянин. — По этим животным потом исследовали действие радиации на разном расстоянии от эпицентра».