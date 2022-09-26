США пока не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия — Белый дом 26 сентября, 22:19 Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

США воспринимают серьезно ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, но пока не видят признаков подготовки России к использованию такого оружия.

Об этом сообщила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Что касается свидетельств (подготовки к применению ядерного оружия — ред) или шансов, то мы этого не видели на данный момент. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на нынешнем этапе», — сказала она.

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Жан-Пьер добавила, что западные страны готовы усилить антироссийские санкции в случае аннексии Россией оккупированных территорий Украины.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В Белом доме заявили, что США предупредили Кремль о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия против Украины и вместе с союзниками готовы дать «решительный» ответ.

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