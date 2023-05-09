США не видят признаков перемещения российского ядерного оружия — CNN 9 мая, 19:26 Флаг США (Фото:Michael_Luenen / pixabay)

США не обнаружили признаков перемещения российских ядерных сил, несмотря на недавнее бряцание оружием со стороны Кремля, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника.

«У нас нет никаких указаний на изменение позиции стратегических сил России, и мы продолжаем следить за ситуацией. В настоящее время мы не видим ничего, что оправдывало бы изменение нашей собственной позиции стратегических сил», — заявил представитель Совета национальной безопасности США.

Видео дня

Ранее директор Национальной разведки США Аврил Хейнс сообщала, что Россия, по оценке США, вряд ли нанесет ядерный удар.

28 апреля СМИ сообщили, что США доставили в Украину датчики, которые позволяют обнаруживать всплеск радиации от ядерного оружия или «грязной бомбы».

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Заявление главы кремлевского режима раскритиковали ряд стран.