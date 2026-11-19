Лидер КНР Си Цзиньпин заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, что ядерное оружие необходимо запретить и «полностью уничтожить», пишет Reuters .

«Ядерное оружие — это „дамоклов меч“, нависший над человечеством. Его необходимо полностью запретить и ликвидировать, а конечной целью должно стать создание мира, свободного от ядерного оружия», — заявил китайский лидер.

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Он добавил, что в ядерной войне невозможно победить и ее «ни в коем случае нельзя развязывать». По словам Си Цзиньпина, также необходимо приложить все усилия для предотвращения ядерной войны.

Как отмечает Reuters, Пекин на протяжении многих лет избегал прямого диалога с Вашингтоном по поводу своей ядерной программы, настаивая на том, что этот вопрос должны обсуждать непосредственно Россия и США — ввиду наличия у них значительных ядерных арсеналов.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в настоящее время крупнейшими ядерными запасами обладает РФ, за ней следуют Соединенные Штаты.

Во время поездки Путина в Китай впервые с 2023 года публично продемонстрировали его «ядерный чемоданчик». Ведущий пропагандистского телеканала Россия 1 на саммите в Шэньчжэне подошел к офицеру и спросил: «А это ядерный чемоданчик?» Тот с улыбкой ответил утвердительно.

Путин и другие российские чиновники неоднократно угрожали Украине и НАТО ядерным оружием. 1 октября диктатор заявил, что Россия применит «все имеющееся в распоряжении вооружение» в случае «прямого нападения», комментируя напряженную ситуацию вокруг российского Калининграда из-за учений НАТО.

19 ноября начались исторические трехсторонние переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы нераспространения ядерного оружия, а также войну в Украине.

18−19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Трамп прибыл на саммит вечером 18 ноября. Си Цзиньпин лично встретил президента США в аэропорту, нарушив дипломатические протоколы Китая.

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Трамп уже провел двустороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которого назвал своим другом. В Кремле заявили, что стороны обсудили войну в Украине. Трамп также анонсировал обсуждение этого вопроса на трехсторонней встрече.

Утром 19 ноября президент США провел переговоры с Си Цзиньпином, в ходе которых они обсудили экономическое сотрудничество США и Китая, а также таможенные пошлины.