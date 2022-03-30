Опасная игра Путина. Чем тактическое ядерное оружие отличается от стратегического и готова ли Россия его применить — The Washington Post 30 марта, 18:13 Цей матеріал також доступний українською Российская ракета Кинжал может нести как обычный, так и ядерный заряд (Фото:Кремль)

Озабоченность мирового сообщества возможностью использования Россией ядерного заряда в ходе нападения на Украину превышает реальные риски, пишет американское издание The Washington Post. Однако РФ накопила огромное количество тактических ядерных боеголовок, что не регулировалось договорами о нераспространении оружия массового уничтожения.



Приводим перевод публикации WP Почему мир так обеспокоен тактическим ядерным оружием России.



Война в Украине возродила опасения по поводу применения ядерного оружия

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Россия вооружена до зубов ядерными боеголовками, которые, как опасаются некоторые аналитики, она сможет использовать для эскалации конфликта, если почувствует, что проигрывает. Западные партнеры Украины также имеют ядерное оружие, а это означает, что конфликт — если он выйдет за пределы Украины — стравит между собой ядерные державы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на прошлой неделе, что Россия должна прекратить свою «опасную безответственную ядерную риторику», и предупредил, что она «никогда не сможет выиграть ядерную войну».

Лишь недавно Россия попыталась развеять опасения: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что «никто не думает» о применении ядерного оружия. Но даже несмотря на то, что мирные переговоры вселяют оптимизм, доверие к российским заявлениям остается низким после неоднократных утверждений Москвы о том, что она не будет вторгаться в Украину.

Это выглядит как отголоски холодной войны, но стратегический ландшафт с тех пор изменился. Уравнения того времени о риске взаимного применения ядерного оружия (которые никогда не были простыми) усложнились наличием тактических боеголовок, которые накопила Россия. Они гораздо менее мощные, чем бомбы, сброшенные Соединенными Штатами на японские города Хиросиму и Нагасаки во время Второй мировой войны. Эксперты опасаются, что и небольшие боеголовки могут разрушить всемирное ядерное табу.

Сара Бидгуд, директор Евразийской программы в Центре исследований проблем нераспространения оружия имени Джеймса Мартина, затруднилась оценить угрозу того, что Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине. Но ясно, что Россия полагалась на свой ядерный арсенал, включая тактический, чтобы получить гибкость в управлении рисками эскалации.

«Это означает, что Россия может привнести ядерное оружие в конфликт, когда почувствует, что у нее закончились обычные варианты и она столкнулась с угрозой существованию, — сказала Бидгуд. — Трудно судить, поскольку у нас нет четкого представления о том, где именно находятся красные линии Путина или что он считает экзистенциальной угрозой».

Что такое тактическое ядерное оружие?

Стратегические боеголовки обладают огромной мощностью и способны сровнять с землей целый город. Нестратегическая, или тактическая боеголовка меньше по размеру, но все же способна нанести значительный урон и вызвать массовую гибель людей.

Помимо размера и мощности, ключевое различие заключается в предназначении этих двух типов оружия. Стратегическое предназначено для нанесения сокрушительного удара в рамках большой войны. На этом зиждился традиционный ядерный страх как в Вашингтоне, так и в Москве —сценарий ядерного апокалипсиса в стиле доктора Стрейнджлава.

Тактическое же ядерное оружие предназначено для использования на поле боя. Некоторые его типы имеют переменную мощность, что позволяет откалибровать их взрывную силу для конкретной атаки; другие, получившие название «нейтронные бомбы», были разработаны для распространения радиации при минимальной силе взрыва.



Что известно о тактическом ядерном арсенале России?

Соединенные Штаты и Советский Союз в одностороннем порядке сократили свои ядерные программы после распада последнего.

Договор о контроле над вооружениями СНВ-3, заключенный президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году, ограничивает размещение обеими странами ядерных боеголовок на баллистических ракетах и бомбардировщиках — их должно быть не более 1550. Однако тактическое оружие не регулируется ни этим договором, ни каким-либо другим международным соглашением.

В отчете, опубликованном в феврале Федерацией американских ученых (ФАУ), говорится, что в России, по приблизительным подсчетам, имеется в общей сложности 4477 ядерных боеголовок. Из этого числа 1588 стратегических боеголовок были развернуты, а 977 находились на хранении, но готовы к использованию. Также у России на хранении 1912 нестратегических боеголовок. ФАУ отмечает, что места хранения могут находиться рядом с базами оперативных сил. Еще 1500 боеголовок считались списанными, но все еще «в значительной степени неповрежденными».

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Общее количество ядерных боеголовок в мире по состоянию на февраль 2022 года / Инфографика: Федерация американских ученых

Тем временем у Соединенных Штатов развернуто 1644 стратегических ядерных боезаряда, а также 100 единиц тактических вооружений на дежурстве в Европе. На хранении находится еще 1984 боеголовки, из которых 130 тактических.



«Инструмент слабых», или какое значение имеет для России тактическое ядерное оружие

В конце 1990-х годов, столкнувшись с экономическими проблемами, из-за которых армия оказалась разрушена в пух и прах, и унизительным тупиком в войне с сепаратистскими лидерами Чечни, российские лидеры, по-видимому, переключили свое внимание на ядерные технологии. В 1999 году Владимир Путин, который тогда был председателем Совета безопасности РФ, заявил после встречи с тогдашним президентом Борисом Ельциным, что тот одобрил «план разработки и применения нестратегического ядерного оружия».

Западные аналитики утверждают, что в последние годы Путин исповедовал доктрину «эскалации ради деэскалации», хотя в российских официальных документах эта фраза не использовалась. В отчете Конгресса, опубликованном в начале марта, описывается эта предполагаемая доктрина: «Российские заявления в сочетании с военными учениями, которые, очевидно, имитировали применение ядерного оружия против членов НАТО, заставили многих поверить в то, что Россия может угрожать применением своего нестратегического ядерного оружия для принуждения или запугивания стран-соседей».



Адам Маунт, директор проекта в Федерации американских ученых, считает, что слабость российских систем обычных вооружений может объяснить склонность к угрозам применить атомную бомбу.

«Если страна может достичь своих целей без ядерного оружия, она так и делает. Ядерное оружие — инструмент слабых», — сказал он.

Могут ли сбросить ядерную бомбу на Украину?

Ни одна страна не применила ядерное оружие в войне с 1945 года. Однако российские официальные лица неоднократно упоминали об этом потенциале. Путин объявил 27 февраля, что российские силы ядерного сдерживания приводятся в боевую готовность.

Россия также продемонстрировала новые ракетные технологии во время вторжения в Украину, в том числе баллистическую ракету воздушного базирования Кинжал, которая способна достигать гиперзвуковой скорости, а также крылатую ракету большой дальности Калибр.

Обе они считаются ракетами двойного назначения, поясняет Маунт. То есть они могут нести как обычную, так и ядерную боеголовку. В этом состоит серьезная проблема для западных военных, поскольку никто не может знать, наносится ли ядерный удар, пока какая-либо из ракет не взорвется. Впрочем, пока нет никаких признаков того, что Россия вывела свои тактические боеголовки из хранилища, добавил представитель ФАУ.

Бидгуд оценивает риск применения нестратегического оружия в Украине как низкий, но растущий.

«Путин, похоже, уверен, что может использовать завуалированные угрозы и сигналы об эскалации и деэскалации для своих целей. Но это очень опасная игра, она может легко привести к недопониманию и неправильному толкованию», — сказала аналитик.

Маунт полагает, что беспокойство мирового сообщества по поводу применения ядерного оружия в Украине «намного превышает реальный риск», по крайней мере, на этот момент. «Риск возрастает по мере того, как Путин становится все более отчаянным, но факт остается фактом: использование ядерного оружия не поможет ему выиграть войну и не заставит Вашингтон прекратить поддержку Киева», — отметил он.

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Пока непонятно, как США отреагируют, если Россия применит тактическое ядерное оружие. Украина не является союзником НАТО и договор о коллективной защите не распространяется на нее. Однако официальные лица США предупреждали о том, насколько серьезно они отнесутся к подобному инциденту.



В 2017 году тогдашний генерал ВВС Джон Хайтен возражал против утверждения, что тактическое ядерное оружие на самом деле представляет собой нечто иное, чем стратегическое. Хайтен, который в то время являлся главой Стратегического командования США, описывал возможную реакцию на применение таких вооружений.

«Это не тактический эффект. И если кто-то применит нестратегическое или тактическое ядерное оружие, Соединенные Штаты ответят стратегически, а не тактически, потому что это будет означать переход черты, которую не пересекали с 1945 года», — говорил генерал.

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