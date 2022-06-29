«Представьте Хиросиму и Нагасаки». Эксперт о мощности тактического ядерного оружия 29 июня, 19:42 Последствия атомной бомбардировки Хиросимы (Фото:U.S. Navy Public Affairs Resources Website)

Исследовательница центра российских и евразийских студий Гарвардского университета, эксперт по вопросам ядерной безопасности Марьяна Буджерин в интервью Радио НВ рассказала о мощности тактического ядерного оружия.



На вопрос о том, применили ли американцы к Хиросиме и Нагасаки стратегическое ядерное оружие, Буджерин ответила, что стратегическим это оружие было лишь в том смысле, что американский бомбардировщик должен был каким-то образом достигнуть территории Японии.

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«Но по мощности взрыва, там сколько было, 15, 16 может до 20 килотонн. Это, по сегодняшним меркам, то самое тактическое ядерное оружие. То есть, когда мы говорим о тактическом ядерном оружии, представьте себе Хиросиму и Нагасаки. Это вот мощность тех боеголовок, которые может нести тот же Искандер, пожалуй, еще более мощные», — объяснила эксперт.

6 и 9 августа 1945 года США взорвали два ядерных боеприпаса над японскими городами Хиросима и Нагасаки. Это стало первым и единственным в истории человечества боевым применением ядерного оружия.

В течение двух-четырех месяцев в результате атомных бомбардировок погибло от 90 тысяч до 146 тысяч человек в Хиросиме и от 39 тысяч до 80 тысяч человек в Нагасаки.

Около половины жертв погибли в первый день. Остальные умирали постепенно: от ожогов, лучевой болезни и травм, усугубляемых болезнями и недоеданием.

У бомбы, сброшенной на Хиросиму, было кодовое название Малыш (Little Boy). Ее длина была 3 м, диаметр — 71 см, вес — 4,4 тонны.

Бомба содержала 64 кг высокообогащенного урана-235, ядерному делению подверглось меньше килограмма этого урана. Мощность взрыва составила 15 килотонн в тротиловом эквиваленте.

На Нагасаки была сброшена бомба под названием Толстяк (Fat Man). Длина бомбы составляла 3,3 м, диаметр — 1,5 м, вес — 4,7 тонны.

В этой бомбе было плутониевое ядро массой 6 кг, окруженное массивной оболочкой из обедненного урана 238. Бомба взорвалась на высоте около 500 м. Мощность взрыва составляла 21 килотонну в тротиловом эквиваленте.



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