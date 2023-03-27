«А с Лукашенко нужно работать врачам». Срок годности унаследованного РФ ядерного оружия мог уже истечь — интервью с Романом Бессмертным 27 марта, 20:05 Эксклюзив NV Большая часть российского ядерного оружия может быть непригодна для использования, убежден Роман Бессмертный (Фото:WarMonitors/Twitter)

Россия сразу же нарушила пункт совместного заявления с Китаем о договоре нераспространения ядерного вооружения, заявив о намерении разместить его в Беларуси, однако большая часть ее ядерного оружия может быть непригодна для использования.

Об этом заявил в интервью Radio NV экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске и бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Он также резко высказался в адрес китайского лидера Си Цзиньпина из-за его визита к российскому диктатору Владимиру Путину и раскритиковал мнение подавляющего большинства аналитиков о вассальной зависимости России от Китая.

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— Диктатор Путин заявил, что Российская Федерация намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Говорит он о том, что договорился с самопровозглашенным президентом Лукашенко об этом. И мне кажется, пытается обезопасить себя, говорит, что Минск не получит контроль над ядерными зарядами. И, конечно, объясняет, что на самом деле такая подготовка к этому уже продолжалась. Говорит о том, что они переоборудовали и самолеты, способные нести тактическое ядерное оружие и передали комплексы Искандер. Зачем именно сейчас об этом заявляет Путин, потому что мне казалось, что свой ядерный шантаж он как-то поубавил, позволю себе такое слово, а сейчас снова вытащил эту карту: Будет ли после этих заявлений какое-нибудь реальное действие?