Зеленский предположил, что угрозы Путина разместить ядерное оружие РФ в Беларуси связаны с отсутствием гарантий от Китая 29 марта, 09:55 Зеленский отреагировал на угрозы Путина разместить ядерное оружие РФ в Беларуси (Фото:ОП)

Угрозы российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие РФ в Беларуси могут быть связаны с отсутствием гарантий от Китая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в интервью AP.

«Что это значит? Это значит, что визит не был удачным для России», — сказал он, имея ввиду приезд лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.

Зеленский также напомнил, что Китай на протяжении многих десятилетий был экономически и политически привержен России и обеспечивал Путину «дипломатическое прикрытие», придерживаясь официальной позиции нейтралитета в войне против Украины.

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20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углубления партнерства.

В то же время, не было сделано никаких публичных заявлений касательно предоставления Пекином оружия и боеприпасов оккупационным войскам РФ для войны против Украины.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против государства-агрессора.

В МИД Франции призвали Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруси, а в Польше назвали это шагом к дальнейшему втягиванию Минска в «военную машину РФ».

28 марта в МИД Беларуси заявили, что планы России разместить в Беларуси свое ядерное оружие якобы являются «вынужденными ответными действиями».

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, размещение ядерного оружия в Беларуси не имеет никакого практического смысла с военной точки зрения, «субъектности Лукашенко вообще нет» и белорусский диктатор является «пропагандистом Кремля».