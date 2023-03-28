В Раде опровергли заявление Арахамии о дополнительной мобилизации из-за ядерного оружия РФ в Беларуси 28 марта, 12:04 Федор Вениславский назвал причины проведения дополнительной мобилизации в Украине (Фото:ОП)

Возможное размещение ядерного оружия РФ в Беларуси не может стать причиной проведения дополнительной мобилизации в Украине, заявил нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Так он прокомментировал соответствующее заявление главы фракции Слуги народа Давида Арахамии, пишет Радио Свобода.

Вениславский пояснил, что в Украине объявлена всеобщая мобилизация, что означает мобилизацию военнообязанные при такой потребности.

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Нардеп добавил, что на данный момент в Украине увеличили численность ВСУ, а также других структур обороны и безопасности, поэтому потребности в дополнительной мобилизации нет. Этот вопрос также обсуждался на закрытом заседании Комитета с участием начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала.

«Он на прошлой неделе был у нас на закрытом заседании Комитета, и генерал Шаптала в том числе и на эти вопросы давал ответы. На сегодняшний день какой-либо потребности в очень резком увеличении мобилизационного ресурса нет. Мобилизационные мероприятия проводятся практически постоянно по заявкам Генерального штаба, который понимает, какое количество и каких военнообязанных, в каких учетных специальностях нуждаются наши Вооруженные Силы», — сказал Вениславский.

Он также подчеркнул, что дополнительные силы и средства могут понадобиться, когда Украина будет переходить в контрнаступление.

«Когда Украина будет вынуждена переходить в контратаки, потребуются какие-то дополнительные силы и средства, которые должны обеспечить эффективность этих наступательных операций. Когда такая потребность возникнет, опять же, это будет определять Генеральный штаб, учитывая планирование, перспективы и реальное текущее положение вещей», — резюмировал он.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против государства-агрессора.

В МИД Франции призвали Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруси, а в Польше назвали это шагом к дальнейшему втягиванию Минска в «военную машину РФ».

Арахамия заявил, что такое решение РФ может стать причиной дополнительной мобилизации в Украине, чтобы усилить границы с Беларусью.