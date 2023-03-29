Совбез ООН проведет заседание касательно планов РФ разместить ядерное оружие в Беларуси 29 марта, 08:38 Совбез ООН соберется 31 марта, чтобы обсудить возможное размещение ядерного оружия РФ в Беларуси (Фото:Andrew Kelly/Reuters)

В пятницу, 31 марта, Совбез ООН проведет заседание для обсуждения планов РФ разместить в Беларуси ядерное оружие.

Об этом сообщили в секретариате Совбеза ООН, пишет Укринформ.

В повестке дня этот пункт сформулирован как «угроза международному миру и безопасности».

Заседание начнется в 17:00 по Киеву. Ожидается, что в нем примет участие украинская делегация.

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25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против государства-агрессора.

В МИД Франции призвали Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруси, а в Польше назвали это шагом к дальнейшему втягиванию Минска в «военную машину РФ».

28 марта в МИД Беларуси заявили, что планы России разместить в Беларуси свое ядерное оружие якобы являются «вынужденными ответными действиями».

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, размещение ядерного оружия в Беларуси не имеет никакого практического смысла с военной точки зрения, «субъектности Лукашенко вообще нет» и белорусский диктатор является «пропагандистом Кремля».