«Путин должен получать четкий сигнал». Подоляк сделал заявление относительно ядерных запугиваний Кремля 20 июня, 15:28 Подоляк сделал заявление относительно ядерных запугиваний Кремля (Фото:Alamy через Reuters)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ядерные угрозы Кремля никоим образом не должны влиять на решение украинцев относительно своей защиты и на решение союзников о поддержке Украины.

В заметке в Twitter Подоляк отметил, что российский диктатор Владимир Путин после каждой ядерной угрозы должен получать четкий сигнал от мира.

«Каждый раз Путин должен получать четкий сигнал со всех частей земного шара: как только российская рука потянется к ящику Пандоры, она будет без промедлений оттянута», — написал Подоляк.

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Он добавил, что наличие или отсутствие ядерного оружия у России не должно служить толчком к капитуляции, поскольку это дает миру сигнал о том, что «международное право не работает» и повлечет ядерную гонку между государствами.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что угроза применения российским диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является «реальной».

О своих планах разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие Путин заявил еще 25 марта. Свое решение он попытался оправдать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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25 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что министры обороны российского и белорусского режимов уже подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси и объявил, что уже началось «перемещение ядерных боеприпасов».

9 июня Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля.

Однако несмотря на планы, 16 июня Путин заявил, что РФ якобы уже привезла первые ядерные заряды на территорию Беларуси.

При этом Telegram-канал Беларускі Гаюн сообщал, что пока нет никаких фактов, указывающих на реальное перемещение тактического ядерного оружия из РФ на территорию Беларуси.