У Украины нет доказательств размещения ядерного оружия РФ в Беларуси — Вениславский 19 июня, 13:58 Вениславский заявил, что доказательной базы размещения ядерного оружия РФ в Беларуси пока нет (Фото:ОП)

У Украины пока нет доказательной базы размещения ядерного оружия РФ на территории Беларуси.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский на брифинге.

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«Мы на заседании комитета в закрытом режиме заслушивали представителей разведывательного сообщества Украины. На данный момент мы не можем подтвердить, что уже на территории Беларуси расположено ядерное оружие. Хранилище тщательно подготовлено, но задокументированного факта передачи ядерного оружия нет», — отметил он.

Вениславский добавил, что украинские власти сейчас консолидируют усилия международного сообщества для предотвращения потенциальных угроз, которые могут возникнуть в результате такого потенциального перемещения ядерного оружия.

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси: что известно

О планах разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси российский диктатор Владимир Путин объявил в марте 2023 года. По его словам, Москва не передает это оружие Минску, а «разместит под своим контролем» на белорусской территории.





В конце мая министры обороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соответствующие документы. Тогда же белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов в Беларусь уже началось.

13 июня Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие будет размещено на нескольких объектах в Беларуси и что оно «в три раза мощнее того, что применялось в Хиросиме и Нагасаки».

16 июня Путин заявил, что РФ якобы уже доставила первые ядерные заряды на территорию Беларуси, хотя планировалось, что это произойдет в июле 2023 года.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что пока нет никаких фактов, указывающих на реальное перемещение тактического ядерного оружия из РФ на территорию Беларуси.