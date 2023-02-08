«Медведев как Мини-Мы для Путина». Хербст прокомментировал ядерные угрозы России 8 февраля, 17:00 Джон Гербст сравнил Дмитрия Медведева с персонажем фильмов об Остине Пауэрсе Мини-Мы (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova)

Экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст в интервью Radio NV прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина и замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

В эфире Radio NV Хербст отметил , что «Медведев как Мини-Мы для Путина» и «всегда пытается преувеличивать свою деятельность, поэтому говорит любую чушь по поводу применения ядерного оружия».

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«Путин и другие чиновники в России тоже утверждают о возможности применения ядерного оружия, потому что у них нет другого способа влиять на нас. Российская армия в Украине вообще не компетентна, они могут изнасиловать женщин и украсть детей, но не победить на поле битвы», — отметил бывший посол США.



По его словам, такая тактика угроз эскалацией «немного работает» в США, демонстрируя «недостатки наших сегодняшних высокопоставленных чиновников».

«Но мы знаем, что Китай, партнер России, не любит, когда Путин использует эту угрозу. И мы знаем, что даже бывший российский разведчик и генерал публично говорили, что, конечно, это просто блеф, что Россия не готова применить такое оружие, потому что они не хотят покончить с собой», — добавил Хербст.

В то же время он признал, что эти угрозы «иногда убеждают высокопоставленных американских и западных политиков неправильно, не смело, не бодро относиться к запросам от украинской стороны относительно оружия» и назвал это ошибкой.

«Последние три-четыре недели снова в России начинают говорить об эскалации. И снова мы видим в Вашингтоне, что мы хотим обойти эскалацию. И это опять плохая политика для нас, как будто Путин может нам угрожать. Если он готов применить такое оружие в своей агрессии против Украины, он также может поступить в агрессии, например, против Эстонии или Польши. И наши руководители должны это понимать», – сказал дипломат.

4 февраля заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил украинцам «ударом возмездия», если они будут атаковать военные объекты россиян в оккупированном Крыму, и заявил, что «заполыхает вся Украина», намекая на применение ядерного оружия.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на новые угрозы Медведева, напомнив, что Украина может освобождать оккупированный Крым как угодно.

