«Медведев как Мини-Мы для Путина». Хербст прокомментировал ядерные угрозы России

8 февраля, 17:00
Поделиться:
Джон Гербст сравнил Дмитрия Медведева с персонажем фильмов об Остине Пауэрсе Мини-Мы (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova)

Джон Гербст сравнил Дмитрия Медведева с персонажем фильмов об Остине Пауэрсе Мини-Мы (Фото:Sputnik/Yulia Zyryanova)

Экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст в интервью Radio NV прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина и замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

В эфире Radio NV Хербст отметил , что «Медведев как Мини-Мы для Путина» и «всегда пытается преувеличивать свою деятельность, поэтому говорит любую чушь по поводу применения ядерного оружия».

Видео дня

«Путин и другие чиновники в России тоже утверждают о возможности применения ядерного оружия, потому что у них нет другого способа влиять на нас. Российская армия в Украине вообще не компетентна, они могут изнасиловать женщин и украсть детей, но не победить на поле битвы», — отметил бывший посол США.

https://www.youtube.com/watch?v=66efSnfkt5g

По его словам, такая тактика угроз эскалацией «немного работает» в США, демонстрируя «недостатки наших сегодняшних высокопоставленных чиновников».

Читайте также:

Дмитрий Песков утверждает, Что Борис Джонсон все не так понял (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina) Песков прокомментировал заявление Джонсона об угрозах Путина ядерным оружием

«Но мы знаем, что Китай, партнер России, не любит, когда Путин использует эту угрозу. И мы знаем, что даже бывший российский разведчик и генерал публично говорили, что, конечно, это просто блеф, что Россия не готова применить такое оружие, потому что они не хотят покончить с собой», — добавил Хербст.

В то же время он признал, что эти угрозы «иногда убеждают высокопоставленных американских и западных политиков неправильно, не смело, не бодро относиться к запросам от украинской стороны относительно оружия» и назвал это ошибкой.

«Последние три-четыре недели снова в России начинают говорить об эскалации. И снова мы видим в Вашингтоне, что мы хотим обойти эскалацию. И это опять плохая политика для нас, как будто Путин может нам угрожать. Если он готов применить такое оружие в своей агрессии против Украины, он также может поступить в агрессии, например, против Эстонии или Польши. И наши руководители должны это понимать», – сказал дипломат.

4 февраля заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил украинцам «ударом возмездия», если они будут атаковать военные объекты россиян в оккупированном Крыму, и заявил, что «заполыхает вся Украина», намекая на применение ядерного оружия.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на новые угрозы Медведева, напомнив, что Украина может освобождать оккупированный Крым как угодно.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   США Владимир Путин Ядерное оружие Дмитрий Медведев Ядерная угроза радио NV Джон Гербст

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X