Тактическое ядерное оружие РФ находится на разных складах, для транспортировки к пусковым установкам нужно время — Bloomberg 4 октября, 12:17 Пока американские и европейские официальные лица заявляют, что никаких признаков подготовки РФ к ядерному удару нет (Фото:Russia MoD)

Маломощное тактическое ядерное оружие находится примерно на дюжине складов по всей России и потребуется время, чтобы доставить их к пусковым установкам, пишет Bloomberg в своем материале.



«При определенной степени готовности оружие вывозится из хранилищ и перемещается в какое-то другое место, при необходимости на сутки. Это будет обнаружено с помощью спутников или других средств», — сказал эксперт по ядерной безопасности в Институте ООН по исследованиям в области разоружения в Женеве Павел Подвиг.

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Пока американские и европейские официальные лица заявляют, что никаких признаков такой подготовки нет.

Но по мере того, как российские силы неуклонно теряют позиции из-за украинского контрнаступления, включая территорию, которую кремлевский диктатор Владимир Путин объявил своей на прошлой неделе, Кремль снова пытается посеять страх, намекая на то, что в дальнейшей эскалации может быть задействовано ядерное оружие.

Эти угрозы являются частью широкой попытки Кремля запугать США и Европу, чтобы они прекратили поддержку Украины и принудили Киев к переговорам на условиях Москвы, пишет Bloomberg.

Со времен Холодной войны в России, по оценкам, хранится около 1900 единиц такого оружия, ракеты и самолеты, необходимые для его запуска.

Хотя применения ядерной боеголовки может быть недостаточно, чтобы переломить ситуацию на поле боя, Путин может попытаться шокировать Украину и ее западных союзников, заставив их отступить.

Источник агентства, близкий к российскому минобороны, заявил, что если бы Путин решился на демонстрационный ядерный удар, то нанес бы его по военному объекту на территории Украины.

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21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.