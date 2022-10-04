Тактическое ядерное оружие РФ находится на разных складах, для транспортировки к пусковым установкам нужно время — Bloomberg
Пока американские и европейские официальные лица заявляют, что никаких признаков подготовки РФ к ядерному удару нет (Фото:Russia MoD)
Маломощное тактическое ядерное оружие находится примерно на дюжине складов по всей России и потребуется время, чтобы доставить их к пусковым установкам, пишет Bloomberg в своем материале.
«При определенной степени готовности оружие вывозится из хранилищ и перемещается в какое-то другое место, при необходимости на сутки. Это будет обнаружено с помощью спутников или других средств», — сказал эксперт по ядерной безопасности в Институте ООН по исследованиям в области разоружения в Женеве Павел Подвиг.
Пока американские и европейские официальные лица заявляют, что никаких признаков такой подготовки нет.
Но по мере того, как российские силы неуклонно теряют позиции из-за украинского контрнаступления, включая территорию, которую кремлевский диктатор Владимир Путин объявил своей на прошлой неделе, Кремль снова пытается посеять страх, намекая на то, что в дальнейшей эскалации может быть задействовано ядерное оружие.
Эти угрозы являются частью широкой попытки Кремля запугать США и Европу, чтобы они прекратили поддержку Украины и принудили Киев к переговорам на условиях Москвы, пишет Bloomberg.
Со времен Холодной войны в России, по оценкам, хранится около 1900 единиц такого оружия, ракеты и самолеты, необходимые для его запуска.
Хотя применения ядерной боеголовки может быть недостаточно, чтобы переломить ситуацию на поле боя, Путин может попытаться шокировать Украину и ее западных союзников, заставив их отступить.
Источник агентства, близкий к российскому минобороны, заявил, что если бы Путин решился на демонстрационный ядерный удар, то нанес бы его по военному объекту на территории Украины.
21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».
В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».
По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.