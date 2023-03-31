Неудачная встреча Путина с лидером КНР. Зеленский прокомментировал намерение России разместить ядерное оружие в Беларуси 31 марта, 20:04 Владимир Зеленский предположил, что намерения России разместить ядерное оружие в Беларуси связаны с неудачными переговорами с Китаем (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал намерение российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси, заявив, что оно является свидетельством того, что встреча Путина с лидером Китая Си Цзиньпином была неудачной.



«Сигнал о том, что Россия будет размещать ядерное оружие на территории Беларуси, будет свидетельствовать о неудачной встрече (президента РФ — ред.) с Китаем», — заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдовы и премьер-министрами Хорватии, Словении и Словакии в Киеве.

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По словам президента Украины, это нужно Путину, чтобы показать определенную субъектность, которую Россия под его руководством полностью утратила.

Также, по словам Зеленского, российский диктатор хочет показать какие-то политические шаги и победы.

«На поле боя не смог этого сделать. И даже несмотря на то, что они (РФ — ред.) начали такую кровавую войну, совершенно понятно, чем она закончится. Вопрос в том, что он не жалеет наших людей и убивает их. Но он не считает и своих людей. Хотя это уже дела РФ», — сказал президент Украины.



Зеленский также заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси свидетельствует о полной потере Александром Лукашенко, которого Запад не признает легитимно избранным, какой-либо субъектности.



«Он уже не решает, какое оружие находится на его территории», — отметил президент Украины.



Ранее Зеленский предположил, что намерения Путина разместить ядерное оружие РФ в Беларуси могут быть связаны с отсутствием гарантий от Китая.

20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, встретившимся с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углублении партнерства.

В то же время, не было сделано никаких публичных заявлений относительно предоставления Пекином оружия и боеприпасов оккупационным войскам РФ для войны против Украины.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявление Путина раскритиковал ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции.

31 марта против передачи ядерного оружия другим странам выступил и Китай.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан.

«Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны», — заявил он.