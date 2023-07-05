В Генштабе ВСУ назвали маловероятным наличие российских ядерных зарядов в Беларуси на данный момент 5 июля, 14:21 Громов заявил, что для хранения ядерных боеприпасов нужны особые условия (Фото:АрмияInform)

Наличие российских ядерных зарядов на территории Беларуси на данный момент маловероятно, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

«Я не могу подтвердить эту информацию. Для хранения ядерных боеприпасов нужно сделать особые условия, развернуть базу для их обслуживания. Это очень сложный технологический процесс. На сегодняшний день наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно», — отметил Громов.

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Представитель Генштаба ВСУ подчеркнул, что пока сложно сказать, насколько реальна угроза использования ядерного оружия против Украины.

«Не надо забывать, что это война с коварным противником, который не соблюдает международное право и готов на все ради достижения своих целей. Ярким примером для нас есть уничтожение россиянами Каховской ГЭС», — резюмировал он.

9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля. 16 июня Путин сказал, что РФ якобы уже привезла первые ядерные заряды на территорию Беларуси.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 20 июня говорил, что россияне еще не переместили в Беларусь тактическое ядерное оружие.