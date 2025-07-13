Иран планирует сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), несмотря на ограничения, одобренные парламентом страны.

Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи, сообщает Reuters.

Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ будет проходить в «новой форме» и будет направляться и управляться через Высший совет национальной безопасности Ирана, сказал министр.

«Запросы МАГАТЭ о продолжении мониторинга в Иране будут рассматриваться Советом в каждом конкретном случае с учетом вопросов безопасности», — объяснил Арагчи.

Иран не согласится на ядерную сделку, которая не позволит ему обогащать уран, повторил он. По словам министра, Тегеран согласен на переговоры, ограничивающиеся его ядерной программой и не охватывающие оборонные вопросы, в частности, ракетную программу.

Арагчи рассказал, что Иран тщательно обдумывает детали возобновления ядерных переговоров с США, требуя гарантий того, что Вашингтон снова не прибегнет к применению военной силы.

«Мы не спешим вступать в необдуманные переговоры», — заявил он.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находились в Иране во время недавних воздушных ударов США по ядерным объектам, 4 июля выехали из страны.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

Инфографика: NV

27 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна официально прекращает сотрудничество с МАГАТЭ.

28 июня вице-спикер иранского парламента Хамид Реза Хажи Бабаи заявил, что Иран больше не будет допускать генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси к инспекциям своих ядерных объектов и не позволит установку камер наблюдения на этих объектах.

В свою очередь представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс осудила решение Ирана прекратить взаимодействие с МАГАТЭ.