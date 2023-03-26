«Лукашенко не является игроком». Путин планирует разместить ядерное оружие в Беларуси. Какой лучший ответ Украины и Запада — Огрызко 26 марта, 13:04 Эксклюзив NV Украинский дипломат Владимир Огрызко (Фото:Kyiv Security Forum / Facebook)

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси ядерное оружие.

Почему никак не отреагировал белорусский узурпатор Александр Лукашенко и каким будет лучший ответ военному преступнику Путину, в интервью Radio NV рассказал Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель центра исследования России.

Видео дня

— Что должно произойти после того, что сказал Путин?

— Это продолжение ядерного шантажа Запада, остающегося последней картой в рукаве кремлевского шулера. Больше аргументов нет, поэтому нужно повышать ставки. Это делает сам Путин, это делает его пособник Медведев, который просто захлебывается слюной и все время кричит о ядерной войне как единственном способе решения всех проблем.