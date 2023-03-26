«Лукашенко не является игроком». Путин планирует разместить ядерное оружие в Беларуси. Какой лучший ответ Украины и Запада — Огрызко

26 марта, 13:04
Эксклюзив NV
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Украинский дипломат Владимир Огрызко (Фото:Kyiv Security Forum / Facebook)

Украинский дипломат Владимир Огрызко (Фото:Kyiv Security Forum / Facebook)

Автор: Власта Лазур

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси ядерное оружие.

Почему никак не отреагировал белорусский узурпатор Александр Лукашенко и каким будет лучший ответ военному преступнику Путину, в интервью Radio NV рассказал Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель центра исследования России.

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— Что должно произойти после того, что сказал Путин?

— Это продолжение ядерного шантажа Запада, остающегося последней картой в рукаве кремлевского шулера. Больше аргументов нет, поэтому нужно повышать ставки. Это делает сам Путин, это делает его пособник Медведев, который просто захлебывается слюной и все время кричит о ядерной войне как единственном способе решения всех проблем.

Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Интервью NV Беларусь Александр Лукашенко Ядерное вооружение Ядерная угроза Запад Владимир Огрызко Радио NV

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