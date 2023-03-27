Глава МИД Латвии о ядерном оружии в Беларуси: Страна стала еще одним военным округом РФ 27 марта, 12:39 Эдгарс Ринкевичюс отреагировал на планы РФ разместить в Беларуси ядерное оружие (Фото:Dylan Martinez/File Photo/Reuters)

Планы о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси доказывают, что страна стала еще одним военным округом РФ.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичюс.

В своем Twitter он также призвал ввести дополнительные санкции против РФ, также режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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«Размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси доказывает, что Беларусь стала еще одним военным округом российских вооруженных сил. ЕС и G7 должны ввести дополнительные санкции против России и режима Лукашенко и закрыть все лазейки в существующих санкциях», — резюмировал Ринкевичюс.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против государства-агрессора.

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В МИД Франции призвали Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруси, а в Польше назвали это шагом к дальнейшему втягиванию Минска в «военную машину РФ».

