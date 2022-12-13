«Методы, которые мы не смогли бы применить». Украина сделала для безопасности мира больше, чем способны США — Тимоти Снайдер 13 декабря, 16:21 Военные ВСУ возле уничтоженной российской техники, Херсонская область, декабрь 2022 (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Роль Украины в отстаивании глобальной безопасности во время войны против РФ — самое важное достижение, которым США и многие другие западные страны обязаны украинской стороне.

Об этом в своей колонке пишет Тимоти Снайдер, американский историк, профессор Йельского университета, специалист по истории Восточной Европы.

По его словам, «американцы (и многие другие) в большом долгу перед украинцами за их сопротивление российской агрессии». «Из-за определенной совокупности причин нам трудно признать это. Для этого нам нужно подобрать слова. Семь из них могут помочь: безопасность, свобода, демократия, мужество, плюрализм, настойчивость и щедрость», — подчеркивает Снайдер.

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Важнейшим и самым непризнанным из таких "долгов" он называет безопасность. Ведь именно сопротивление Украины России значительно уменьшило вероятность крупного вооруженного конфликта в других местах и, таким образом, значительно снизило вероятность ядерной войны.

«До начала этой войны одним из сценариев крупного конфликта с применением обычных вооружений, сопряженного с ядерным риском, было вторжение России в страну НАТО. Украинское сопротивление выявило слабые стороны российских вооруженных сил и уничтожило большую часть боеспособности России. Благодаря Украине этот сценарий гораздо менее вероятен, чем год назад, и останется маловероятным еще долгие годы», — подчеркивает Тимоти Снайдер.

Он напоминает, что основным сценарием глобального конфликта в ХХ веке ранее считалась китайско-американская конфронтация из-за Тайваня. «В результате украинского сопротивления Пекин видит трудности, с которыми он столкнется при наступлении на Тайвань. Очаг напряженности, в котором, как считали большинство аналитиков, наиболее вероятно (или даже неизбежно) развернется сценарий большой войны, по существу, устранен», — отмечает профессор Йельского университета.

По его словам, американских политиков и аналитиков в сфере безопасности «буквально ошеломляет то, что другая страна может так много сделать для нашей собственной безопасности, используя методы, которые мы сами не смогли бы применить».

«Украина снизила риск войны с Россией с позиции простой самообороны. Украина уменьшила угрозу войны с Китаем, не вступая в конфронтацию с Китаем, и действительно поддерживая хорошие отношения с ним. Все это было недоступно для американцев. И все же следствием этого является большая безопасность именно для американцев», — резюмирует Снайдер.