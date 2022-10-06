Ядерный шантаж Кремля. Зеленский считает, если Путин нанесет удар, то «не сохранит свою жизнь» 6 октября, 16:29 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае нанесения РФ ядерного удара по Украине российский диктатор Владимир Путин «не сможет сохранить свою жизнь».

Об этом он сказал в интервью Институту Лоуи в Австралии.

По мнению Зеленского, такие действия мир «никогда не простит» ни Путину, ни России.

«Все же я считаю, что руководитель России очень любит сам свою жизнь. И, думаю, он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранить свою жизнь. Я в этом уверен», — сказал президент.

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Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск применения Россией тактического ядерного оружия есть, но его качество и состояние вызывает вопрос.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».