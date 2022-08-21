Ядерная безопасность Украины. Байден, Джонсон, Макрон и Шольц провели телефонные переговоры

21 августа, 20:27
Джо Байден, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон (Фото:Brendan Smialowski/Pool via REUTERS)

Джо Байден, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон (Фото:Brendan Smialowski/Pool via REUTERS)

Лидеры Великобритании, Германии, Франции и США в воскресенье, 21 августа, провели телефонный разговор, во время которого подчеркнули, насколько важно обеспечить безопасность ядерных объектов в Украине.

Об этом сообщили в офисе британского премьер-министра Бориса Джонсона, пишет The Guardian.

Спикер Даунинг-стрит рассказал, что во время беседы Джонсон вместе с Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцем и Джо Байденом отметили свою «непреклонную поддержку Украины перед лицом вторжения России».

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«Они подчеркнули важность обеспечения безопасности ядерных установок и приветствовали недавние дискуссии о предоставлении возможности миссии МАГАТЭ [посетить] объект в Запорожской области», — говорится в заявлении.

На сайте канцлера ФРГ указано, что лидеры «призвали к военной сдержанности в районе Запорожской АЭС». Еще одной темой разговора стал Иран, в частности его поведение в регионе и переговоры по ядерному соглашению.

19 августа Макрон после двух месяцев паузы провел с российским диктатором Владимиром Путиным телефонный разговор. Позже в Елисейском дворце заявили, что глава Кремля пообещал лидеру Франции допустить миссию ООН на Запорожскую АЭС.

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Ядерный терроризм: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома. На станции не работают два из шести реакторов.

Российские захватчики разместили на ЗАЭС военную технику, в том числе в машинном зале первого энергоблока. Кроме того, оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. Кремль использует Запорожскую АЭС как «ядерный щит» для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Инфографика: НВ

В то же время, Россия пытается получить полный контроль за станцией. 19 августа в Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. В минобороны РФ озвучили угрозы полностью остановить Запорожскую АЭС.

Для этого россияне постоянно обстреливают территорию ЗАЭС, обвиняя при этом украинскую сторону.

Также российские военные разбивают линии электропередач, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что это якобы делают ВСУ. Это создает риск ядерной аварии, ведь без питания станции станет невозможным работа насосов, охлаждающих ядерные реакторы.

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По сообщениям Энергоатома, российские оккупанты ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков и при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива.

Украина подчеркивает, что станцию обстреливает именно Россия и призывает мир направить миссию МАГАТЭ и установить на территории ЗАЭС демилитаризованную зону.

МАГАТЭ, ключевая международная организация в области ядерной энергетики, выразила «серьезную обеспокоенность» рисками аварии на ЗАЭС и призвала стороны конфликта проявить «максимальное воздержание» вблизи ЗАЭС.

Доступ к объекту МАГАТЭ не имеет. В настоящее время Украина и МАГАТЭ работают над организацией миссии на ЗАЭС. В ООН заявили, что готовы вместе с МАГАТЭ приехать на Запорожскую АЭС.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Джо Байден Борис Джонсон Ядерная угроза Олаф Шольц Война России против Украины

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