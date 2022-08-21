Ядерная безопасность Украины. Байден, Джонсон, Макрон и Шольц провели телефонные переговоры 21 августа, 20:27 Джо Байден, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон (Фото:Brendan Smialowski/Pool via REUTERS)

Лидеры Великобритании, Германии, Франции и США в воскресенье, 21 августа, провели телефонный разговор, во время которого подчеркнули, насколько важно обеспечить безопасность ядерных объектов в Украине.

Об этом сообщили в офисе британского премьер-министра Бориса Джонсона, пишет The Guardian.

Спикер Даунинг-стрит рассказал, что во время беседы Джонсон вместе с Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцем и Джо Байденом отметили свою «непреклонную поддержку Украины перед лицом вторжения России».

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«Они подчеркнули важность обеспечения безопасности ядерных установок и приветствовали недавние дискуссии о предоставлении возможности миссии МАГАТЭ [посетить] объект в Запорожской области», — говорится в заявлении.

На сайте канцлера ФРГ указано, что лидеры «призвали к военной сдержанности в районе Запорожской АЭС». Еще одной темой разговора стал Иран, в частности его поведение в регионе и переговоры по ядерному соглашению.

19 августа Макрон после двух месяцев паузы провел с российским диктатором Владимиром Путиным телефонный разговор. Позже в Елисейском дворце заявили, что глава Кремля пообещал лидеру Франции допустить миссию ООН на Запорожскую АЭС.

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Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома. На станции не работают два из шести реакторов.

Российские захватчики разместили на ЗАЭС военную технику, в том числе в машинном зале первого энергоблока. Кроме того, оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. Кремль использует Запорожскую АЭС как «ядерный щит» для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Инфографика: НВ

В то же время, Россия пытается получить полный контроль за станцией. 19 августа в Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. В минобороны РФ озвучили угрозы полностью остановить Запорожскую АЭС.

Для этого россияне постоянно обстреливают территорию ЗАЭС, обвиняя при этом украинскую сторону.

Также российские военные разбивают линии электропередач, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что это якобы делают ВСУ. Это создает риск ядерной аварии, ведь без питания станции станет невозможным работа насосов, охлаждающих ядерные реакторы.

По сообщениям Энергоатома, российские оккупанты ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков и при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива.

Украина подчеркивает, что станцию обстреливает именно Россия и призывает мир направить миссию МАГАТЭ и установить на территории ЗАЭС демилитаризованную зону.

МАГАТЭ, ключевая международная организация в области ядерной энергетики, выразила «серьезную обеспокоенность» рисками аварии на ЗАЭС и призвала стороны конфликта проявить «максимальное воздержание» вблизи ЗАЭС.

Доступ к объекту МАГАТЭ не имеет. В настоящее время Украина и МАГАТЭ работают над организацией миссии на ЗАЭС. В ООН заявили, что готовы вместе с МАГАТЭ приехать на Запорожскую АЭС.

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