Применение ядерного оружия станет катастрофой для РФ — Блинкен 5 ноября, 00:28 Энтони Блинкен (Фото:Blair Gable/Pool/Reuters)

Если российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ применить любое ядерное оружие, РФ будут ожидать катастрофические последствия. В ходе встречи G7 министры иностранных дел коллективно пообещали «строгие последствия»

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкена во время пресс-конференции глав МИД Большой семерки в Мюнстере, передает CNN.



"Вместе с G7 страны всего мира четко дают понять Путину, что любое применение ядерного оружия обернется катастрофой для него и России", - подчеркнул дипломат.

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Блинкен указал, что во время встречи Большой семерки министры иностранных дел коллективно пообещали «строгие последствия» при использовании Москвой химического, биологического или ядерного оружия.

23 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил « беспокойство» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы» . Позже Шойгу позвонил министрам Китая и Индии и также рассказал им о «грязной бомбе».

В Офисе президента и МИД Украины отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, по фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».