Как устранить угрозу со стороны России после победы — объясняет историк 7 февраля, 17:32 Мужчина фотографируется в центре Киева на фоне плаката с горящим Кремлем (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Историк Ярослав Грицак в интервью NV рассказал, как устранить угрозу России после победы Украины в войне.

«Главной попыткой устранить угрозу России является не развал, а разбитие самой российской власти. А именно — ликвидация президентской власти в РФ: Россия должна стать парламентской республикой, должна быть полностью независимая церковь, условно говоря, должен быть ликвидирован этот двуглавый орел», — сказал Грицак NV.

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Кроме того, по словам историка, в России должны быть проведены реформы и мероприятия, необходимые для появления независимых СМИ и устранения государственного контроля над телевидением.

Также необходимо уменьшить российскую армию и получить международный контроль над ядерным оружием РФ.

«Россия должна быть лишена суверенитета и эти реформы должны происходить снаружи. И ключевое — у Украины должно быть свое слово в этой реформе России», — подчеркнул Грицак.

Ранее журналист Виталий Портников в интервью Радио NV заявлял, что реальное поражение кремлевской вертикали может произойти лишь в том случае, когда войска союзных стран, которых пока не существует, войдут в Москву.

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В начале декабря 2022 года военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорил Radio NV, что ВСУ будут вынуждены заходить на территорию РФ, чтобы демилитаризировать стокилометровую зону от украинской границы.

О том, что для защиты Украины украинская армия может оказаться на территории России, в конце декабря заявлял также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.