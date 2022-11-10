Войска РФ хотели испытать ядерную торпеду, но не смогли — СNN 10 ноября, 18:16 Подлодку Белгород, апрель 2019 года (Фото:Covert Shores / Oleg Kuleshov via Twitter)

Россия планировала провести испытания ядерной торпеды, но, вероятно, столкнулась с техническими трудностями, сообщает CNN cо ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным телеканала, в последние недели США наблюдали, как российские военно-морские корабли готовятся к возможному испытанию новой ядерной торпеды. Среди кораблей, принимавших участие в подготовке, была подводная лодка с крылатыми ракетами Белгород, способная запускать беспилотные подводные аппараты, в том числе торпеду Посейдон.

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На прошлой неделе было замечено, что суда покидают полигон в Арктическом море и возвращаются в порт, не проведя испытания, сообщил чиновник. США считают, что россияне могли столкнуться с техническими трудностями.

«Военная промышленность России переживает непростые времена, и мы также видим, что санкции Запада в отношении высокотехнологичной военной продукции дают эффект и должны продолжаться», — сказал чиновник.

Он предположил, что Россия может попытаться снова испытать торпеду, но отметил, что вода в районе испытаний вскоре начнет покрываться льдом, что ограничит период для операций.

Ранее СМИ сообщали, что у НАТО есть опасения, что Россия может впервые испытать торпеду с ядерной боеголовкой Посейдон, которую часто называют «оружием судного дня».

В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщали, что по состоянию на 3 октября на сайте НАТО этой информации нет, а сам Альянс регулярно фиксирует активность российских подлодок, начиная со времен холодной войны. О модернизации их новаторских систем и вооружения там говорили еще в 2016 году, пишет ЦПД.