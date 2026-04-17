Трамп заявил, что США имеют «много договоренностей» с Ираном

Об этом пишет CNN.

В то же время Тегеран публично не подтверждал, что согласился на озвученные американским лидером условия.



Во время общения с журналистами перед отлетом из Белого дома Трамп заявил, что Иран якобы согласился на ключевое требование США — не иметь ядерного оружия. По его словам, Тегеран также готов передать Соединенным Штатам «ядерную пыль», которая, как утверждает президент США, осталась глубоко под землей после американских ударов бомбардировщиков B-2 по иранским ядерным объектам в июне.

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«Поэтому очень важно, что Иран не будет иметь ядерного оружия, и они с этим согласились. Иран согласился с этим, и согласился очень решительно», — сказал Трамп.

Он также добавил, что США «очень вежливо» ведут переговоры с Ираном, а сама иранская сторона якобы сейчас готова к шагам, на которые не соглашалась еще два месяца назад.

Отдельно Трамп прокомментировал предыдущие дискуссии относительно возможного ограничения иранского обогащения урана на 20 лет. По его словам, никакого такого предела нет, а договоренность должна быть сильнее этой формулировки. Он заявил, что Иран якобы дал «очень мощное заявление», что не будет иметь ядерного оружия и в более долгой перспективе.

В то же время CNN отмечает, что Иран не подтвердил, что согласился именно на те условия, которые публично озвучил Трамп.