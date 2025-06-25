«Мне безразлично, будет ли она». Трамп заявил, что на следующей неделе обсудит с Ираном потенциальную ядерную сделку

Президент США Дональд Трамп на экране в зале Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) в Нью-Йорке, США, 25 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Jeenah Moon)

Американский президент Дональд Трамп в среду, 25 июня, заявил, что США обсудят с Ираном потенциальную ядерную сделку на следующей неделе . В то же время, по словам Трампа, он не считает такое соглашение «столь необходимым».

Об этом американский президент сказал во время пресс-конференции после завершения саммита НАТО в Гааге, сообщает CNN.

«Мы собираемся поговорить с ними на следующей неделе, с Ираном. Возможно, мы подпишем соглашение, я не знаю. Как по мне, я не думаю, что это настолько необходимо. Я имею в виду, что у них была война, они воевали, теперь они возвращаются в свой мир. Мне безразлично, будет ли соглашение или нет», — сказал Трамп.

Американский президент добавил, что его администрация будет просить о тех же обязательствах, которых она добивалась на переговорах с Ираном до недавнего обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Также он не считает такое соглашение необходимым, поскольку настаивает на том, что США успешно уничтожили ядерный потенциал Ирана, несмотря на предварительные оценки разведки, которые свидетельствуют об обратном.

«Мы не хотим ядерного оружия, но мы уничтожили ядерную программу. Другими словами — она уничтожена. Я сказал: „У Ирана не будет ядерного оружия“. Что ж, мы его взорвали. Оно уничтожено полностью, поэтому я не слишком переживаю об этом. Если бы мы получили какой-то документ — это было бы неплохо. Мы собираемся встретиться с ними», — сказал президент США.

Ранее CNN со ссылкой на предварительную оценку американской разведки писал, что авиаудары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили ключевые элементы ядерной программы страны а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

Трамп утром 24 июня резко высказался в адрес телеканалов CNN и MSNBC, обвинив их в преуменьшении успеха американских авиаударов по иранским ядерным объектам. В частности редакцию CNN он назвал «подонками».

«Вы бесхребетные неудачники. Я говорю это о CNN, потому что я смотрю его. У меня нет выбора. Я должен смотреть этот мусор. Это все мусор. Это все фейковые новости. Но я считаю, что CNN — это бесхребетная группа людей», — сказал американский президент.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после недавних авиаударов американских военных Иран потерял способность создавать ядерное оружие.

Инфографика: NV

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным телеканала CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

Позже глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране, называлась Midnight Hammer (Полуночный молот). По словам генерала, американские бомбардировщики вылетели с территории США, и некоторые из них направились на запад к Тихому океану в качестве «приманки».

Как отметил генерал Кейн, американские военные в рамках операции применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушительницы бункеров».

23 июня Иран атаковал американские базы в Катаре ракетами, заранее предупредив об этом Катар и США.

В ночь на 24 июня Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. Позже Израиль заявил, что подвергся ракетному обстрелу, несмотря на объявленное прекращение огня. После ответного удара Израиля Трамп обвинил обе стороны в нарушении договоренности и резко потребовал от Израиля «не сбрасывать бомбы». После телефонного разговора с Трампом израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал воздержаться от новых ударов.