Президент США Дональд Трамп садится в автомобиль по прибытии на объединенную базу Эндрюс после саммита лидеров НАТО (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает в том числе и финансовый стимул ради возвращения Ирана к переговорам по ядерному оружию . В частности, эти средства будут направлены для развития гражданской ядерной программы.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в четверг, 26 июня.

Среди условий, которые обсуждаются и о которых ранее не сообщалось — инвестиции в размере 20−30 миллиардов долларов в новую иранскую ядерную программу без обогащения урана, которая будет использоваться в гражданских энергетических целях, сообщили CNN чиновники администрации Трампа.

Реклама

Один из чиновников настаивал на том, что деньги будут поступать не напрямую от США, а от арабских партнеров Белого дома. Инвестиции в иранские объекты ядерной энергетики обсуждались во время предыдущих раундов ядерных переговоров, добавили журналисты.

Также CNN известно, что другие стимулы включают потенциальное снятие некоторых санкций с Ирана и предоставление Тегерану доступа к 6 миллиардам долларов, которые сейчас находятся на счетах в иностранных банках.

В то же время собеседники телеканала отметили, что речь идет лишь о предварительных предложениях, и неизвестно, какие финальные условия предложат Ирану за столом переговоров.

Инфографика: NV

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным телеканала CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2.

Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

Позже глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране, называлась Midnight Hammer (Полуночный молот). По словам генерала, американские бомбардировщики вылетели с территории США, и некоторые из них направились на запад к Тихому океану в качестве «приманки».

Как отметил генерал Кейн, американские военные в рамках операции применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушительницы бункеров».