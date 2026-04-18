Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.



По данным AP, речь идет примерно о 440 кг высокообогащенного урана, который Иран хранит на своей территории. Именно этот материал, как считает Вашингтон, должен быть изъят или приведен к уровню, который делает невозможным его использование в военных целях, если США и Иран хотят выйти на политическую договоренность.

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Как отмечает агентство, Пекин готов рассмотреть два сценария: вывоз этого урана в Китай или его разбавление непосредственно на месте до уровня, пригодного для гражданского использования. Такой вариант может стать компромиссом на фоне того, что США настаивают на устранении риска дальнейшего обогащения, а Иран отказывается передавать свои запасы без более широкой сделки.

Параллельно президент США Дональд Трамп заявлял, что Тегеран якобы согласился на вывоз обогащенного урана, однако иранская сторона это публично отрицала. Таким образом, потенциальная роль Китая пока выглядит не как оформленное решение, а как один из возможных механизмов, который обсуждается в рамках переговорного процесса.

В рамках ядерной сделки 2015 года Иран уже вывозил часть своего низкообогащенного урана за границу. Тогда его доставляли в Россию. Теперь, если стороны продвинутся в переговорах, подобную техническую роль может получить Китай.