Трамп и Ким Чен Ын возобновят ядерные переговоры Сегодня, 12:57 268 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / KEVIN LAMARQUE REUTERS / KEVIN LAMARQUE

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном о возобновлении двусторонних переговоров по ядерной проблеме.

Об этом пишет Радио Свобода.

Такое заявление Трамп сделал после своей почти часовой встречи с Кимом 30 июня.

Он назвал встречу, которая проходила за закрытыми дверями «великим днем для всего мира». Дональд Трамп также пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон.

После встречи в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями лидеры провели переговоры на южнокорейской стороне. На время к беседе присоединился и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 30 июня, Трамп вновь встретился с Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном в ближайшие часы.

На саммите G20 в Осаке Трамп сообщил, что отправляется в Южную Корею и хочет воспользоваться случаем, чтобы поприветствовать лидера КНДР и пожать ему руку.