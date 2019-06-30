Трамп и Ким Чен Ын возобновят ядерные переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с лидером КНДР Ким Чен Ыном о возобновлении двусторонних переговоров по ядерной проблеме.
Об этом пишет Радио Свобода.
Такое заявление Трамп сделал после своей почти часовой встречи с Кимом 30 июня.
Он назвал встречу, которая проходила за закрытыми дверями «великим днем для всего мира». Дональд Трамп также пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон.
После встречи в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями лидеры провели переговоры на южнокорейской стороне. На время к беседе присоединился и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 30 июня, Трамп вновь встретился с Ким Чен Ыном.
Ранее Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном в ближайшие часы.
На саммите G20 в Осаке Трамп сообщил, что отправляется в Южную Корею и хочет воспользоваться случаем, чтобы поприветствовать лидера КНДР и пожать ему руку.