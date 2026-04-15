Глава КНДР Ким Чен Ын во время военных учений (Фото: KCNA via REUTERS)

Северная Корея в последнее время значительно нарастила свои возможности по производству ядерного оружия.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Reuters.

Он подтвердил стремительный рост активности на пятимегаваттном реакторе, перерабатывающем блоке, легководном реакторе и других объектах северокорейского ядерного комплекса в Йонбене.

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«Все это указывает на очень серьезный рост потенциала КНДР в производстве ядерного оружия», — отметил глава МАГАТЭ.

Гросси добавил, что ядерные возможности Северной Кореи оцениваются в несколько десятков боеголовок.

Он добавил, что МАГАТЭ зафиксировало строительство нового объекта, похожего на цеха по обогащению урана в Йонбене и анализ внешних признаков свидетельствует о значительном расширении мощностей по обогащению.

24 марта северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что его страна будет постоянно усиливать свои ядерные силы и рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство.

23 марта Ким Чен Ына переизбрали на должность председателя Госсовета КНДР — высшего руководителя страны. Решение было принято во время первого заседания парламента КНДР, которое состоялось в Пхеньяне 22 марта. Парламент обычно собирается после правящего съезда Трудовой партии, чтобы превратить партийные решения в законы.