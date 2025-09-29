Впервые за 10 лет. Британия ввела санкции против Ирана из-за ядерной программы

Великобритания ввела новые санкции против 71 человека и организации, которые связаны с иранской ядерной программой (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Как говорится в публикации, Великобритания, Франция и Германия инициировали возвращение санкций против Ирана в Совете Безопасности ООН. Эти страны обвинили Тегеран в нарушении им соглашения 2015 года, целью которого было остановить разработку атомной бомбы.

Иран, в свою очередь, отрицает, что планирует получить ядерное оружие.

Агентство пишет, что Британия включила в свой санкционный список 71 новое лицо. Речь идет о высокопоставленных чиновниках иранской ядерной программы, крупных финансовых и энергетических учреждений.

Санкции предусматривают замораживание активов, финансовые ограничения и запрет на въезд, отмечает Reuters.

Инфографика: NV

Ядерная программа Ирана: кратко

В 2015 году Иран и шесть мировых игроков — США, Великобритания, Россия, Франция, Китай и Германия вместе с ЕС — подписали соглашение, которое предусматривало: Тегеран будет сворачивать свою ядерную программу в обмен на снятие экономических санкций.

Однако уже в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из этой договоренности и запустил стратегию «максимального давления», наложив новые санкции, чтобы принудить Иран к уступкам.

После разрыва соглашения Тегеран возобновил производство урана. За время каденции Джо Байдена, как писал Axios, иранская ядерная программа заметно продвинулась вперед. Администрация Байдена пыталась через непрямые переговоры возобновить соглашение, однако в конце 2022 года процесс остановился.

США тогда заявили, что Иран выдвигает «неоправданные» требования, связанные с расследованием МАГАТЭ следов урана, найденных на недекларированных объектах. После этого в Вашингтоне подчеркнули, что восстановление соглашения больше «не стоит на повестке дня».

Во время второго срока Трамп снова активизировал политику «максимального давления». Несмотря на несколько раундов переговоров, нового соглашения стороны так и не подписали. А после ударов США по иранским ядерным объектам Тегеран окончательно отказался от идеи возобновления переговоров.

28 июня вице-спикер иранского парламента Хамид Реза Хажи Бабаи заявил, что Иран больше не будет допускать генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси к инспекциям своих ядерных объектов и не позволит установку камер наблюдения на этих объектах.

Со своей стороны представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс осудила решение Ирана прекратить взаимодействие с МАГАТЭ.

21 сентября Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ после «необдуманных» шагов Великобритании, Франции и Германии по ядерной программе.

24 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан на Генассамблее ООН заявил, что его страна якобы не намерена создавать ядерное оружие.

28 сентября Организация Объединенных Наций возобновила действие эмбарго на поставки вооружений и другие санкции против Ирана.