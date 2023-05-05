Иран накопил достаточно обогащенного урана для пяти ядерных бомб — министр обороны Израиля 5 мая, 01:14 Иран поддерживает полномасштабную войну России против Украины (Фото:Ivan Alvarado/REUTERS)

Министр обороны Израиля Йоав Галант в четверг, 4 мая, заявил, что урана, накопленного иранским режимом, хватит для пяти ядерных бомб. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Не заблуждайтесь — Иран не удовлетворится одной ядерной бомбой. На данный момент Иран получил материал, обогащенный до 20% и 60%, которого хватит на пять ядерных бомб», — сказал Галант своему греческому коллеге Николаосу Панайотопулосу во время визита в Афины.



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Считается, что Иран еще не обогатил уран до 90%, необходимых для ядерного оружия, но при желании может быстро это сделать. По мнению западных стран, уран, обогащенный до 20% и 60%, не может быть использован в гражданских целях. В Пентагоне ранее предположили, что Иран может менее чем за две недели изготовить достаточно материала для ядерного оружия.

В США считают, что Иран пока не обладает технологиями, необходимыми для создания ядерной бомбы, и не принял окончательного решения о ее строительстве.

«Обогащение урана до 90% будет серьезной ошибкой со стороны Ирана и может воспламенить регион», — добавил Галант.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который в четверг встретился с делегацией Конгресса США, заявил, что Иран может быть угрозой для всей американской территории, если создаст ядерное оружие.

«Иран — это 50 Северных Корей; это не просто соседский хулиган, как династия, правящая Северной Кореей… Это идеологическая сила, которая рассматривает нас, Израиль, как маленького сатану, а вас — как великого сатану, и то, что Иран может угрожать каждому городу в Соединенных Штатах ядерным шантажом, — это изменение истории», — сказал он.

Ядерное соглашение с Ираном заключили летом 2015 года. Оно предусматривало разрешение на мирное использование Ираном атомной энергетики в обмен на обещание Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. Стороны договорились, что Тегеран существенно ограничит свою ядерную программу в обмен на отмену Западом экономических санкций.



В мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из ядерной сделки с Ираном. Трамп заявил о «несомненных доказательствах» того, что Иран, вопреки заверениям, разрабатывал ядерное оружие. После этого США неоднократно расширяли санкции против Ирана.

После выхода США из ядерной сделки Иран постепенно отказывался от своих обязательств. Переговоры о возобновлении соглашения, которые начались весной 2021 года, зашли в тупик.