Израильские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп может согласовать возобновление израильских атак на Иран . Об этом сообщает Axios в понедельник, 7 июля, ссылаясь на два источника, знакомые с вопросом.

По словам израильских чиновников, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху хочет достичь взаимопонимания с Трампом относительно будущих ядерных переговоров США с Ираном, а также относительно возможных сценариев, которые могут оправдать новые атаки Израиля.

Как отмечают источники Axios, главный советник Нетаньяху во время закрытых брифингов сообщил чиновникам, что после недавнего визита в Вашингтон он остался под впечатлением, что администрация Трампа поддержит новые израильские удары по Ирану при определенных обстоятельствах.

Реклама

По словам собеседников, одним из возможных призраков может стать попытка Ирана вывезти высокообогащенный уран из поврежденных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане или если иранцы начнут восстанавливать свою ядерную программу.

Axios пишет, что Дональд Трамп после окончания 12-дневной войны между Израилем и Ираном дважды заявлял о возможной повторной атаке США, если Иран возобновит обогащение урана.

В то же время он отмечал, что хочет достичь урегулирования ситуации дипломатическим путем и избежать любого дальнейшего конфликта.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфагане, где происходит обогащение урана. Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала "историческую победу" после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь приостановили ее на несколько месяцев.

29 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран, вероятно, сможет начать производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев, несмотря на повреждение ряда ядерных объектов в результате атак США и Израиля.

В тот же день стало известно, что Иран начал ремонтные работы на подземном ядерном объекте в Натанзе после авиаударов США.

3 июля Axios, ссылаясь на два источника, знакомых с вопросом, писало, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планирует встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи на следующей неделе в столице Норвегии Осло, чтобы возобновить переговоры по иранской ядерной программе.