Страны G7 призывают возобновить переговоры по ядерной программе Ирана

Министры иностранных дел стран G7 выразили поддержку прекращению огня между Израилем и Ираном и призвали к возобновлению переговоров для достижения соглашения по ядерной программе Тегерана .

Об этом сообщает Reuters.

«Мы призываем к возобновлению переговоров, результатом которых станет всеобъемлющая, проверенная и долговременная сделка по ядерной программе Ирана», — говорится в заявлении министров иностранных дел G7.

Дипломаты G7 также призвали «все стороны воздерживаться от действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион».

30 июня постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани заявил, что никакие переговоры с США по ядерной сделке невозможны до тех пор, пока Вашингтон «диктует» свои условия.

Он отметил, что ядерная деятельность Ирана «всегда будет оставаться мирной». По его словам, обогащение урана является «неотъемлемым правом» его страны.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Тегеран перезапустить обогащение урана, Иравани сказал: «Я думаю, что обогащение никогда не прекратится».

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь приостановили ее на несколько месяцев.

29 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран, вероятно, сможет начать производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев, несмотря на повреждение ряда ядерных объектов в результате атак США и Израиля.

В тот же день стало известно, что Иран начал ремонтные работы на подземном ядерном объекте в Натанзе после авиаударов США.