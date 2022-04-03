Я сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина — Джонсон 3 апреля, 22:50 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls/Pool)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна ужесточит санкции против России и увеличит военную помощь Украине после «подлых нападений на мирных жителей» под Киевом.

Об этом Джонсон сообщил в Twitter.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также укрепляем наш пакет гуманитарной поддержки, чтобы помочь нуждающимся в помощи на местах», — написал премьер Великобритании.

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Он также отметил, что Министерство финансов санкционировало дополнительную финансовую поддержку и привлечение специалистов-расследователей.

Также усилить санкции против России пообещал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Deutsche Welle.

Шольц заявил, что в ближайшие дни западные союзники введут новые санкции против РФ в связи с ее вторжением в Украину и «зверствами», совершенными российскими войсками под Киевом.



"Путин и его сторонники ощутят на себе последствия своих действий", — сказал Шольц.

Канцлер также пообещал продолжить снабжать Украину оружием, чтобы украинцы могли защитить себя от российской агрессии.

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