WSJ: Король Саудовской Аравии не обещал Трампу увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей

Саудовской Аравия не брала на себя обязательство перед президентом США Дональдом Трампом увеличить добычу нефти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника королевства.

По словам собеседника издания, который пожелал остаться анонимным, речь идет скорее о способности Эр-Рияда нарастить добычу нефти, чем об твердом обещании сделать это.

Ранее Дональд Трамп написал в своем Twitter, что в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом, тот согласился с его просьбой увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

"Только что переговорил с королем Саудовской Аравии Салманом (Аль Саудом) и объяснил ему, что из-за кризиса и перебоев в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей, чтобы компенсировать потери", - написал Трамп и добавил, что король согласился.