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WSJ: Канада получила официальный запрос об экстрадиции финдиректора Huawei

Сегодня, 06:06
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EPA

Чиновники Министерства юстиции Канады должны до 1 марта рассмотреть запрос об экстрадиции

Канада получила от США официальный запрос на экстрадицию финансового директора и дочери основателя китайской компании Huawei Мэн Вэньчжоу.

Как сообщает The Wall Street Journal, представитель Министерства юстиции Канады подтвердил изданию, что страна получила официальный запрос от США с просьбой об экстрадиции Мэн Вэньчжоу.

По его словам, чиновники Министерства юстиции Канады должны до 1 марта рассмотреть запрос об экстрадиции и определить, может ли он быть представлен в суде.

1 декабря в Канаде по запросу США арестовали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу. США требуют ее экстрадиции по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Власти США расследовала деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года.

12 декабря Ванчжоу освободили под залог, но ей по-прежнему грозит экстрадиция в США.

Вскоре после ареста Мэн в Китае задержали двух канадцев "по соображениям национальной безопасности".

В частности, в Китае задержали бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации Международная кризисная группа Майкла Коврига.

Позже стало известно о задержании Майкла Спейвора. По данным СМИ, он известен своими встречами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и регулярными контактами с северокорейскими чиновниками.

Теги:   Экстрадиция Huawei США Канада

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