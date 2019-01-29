WP: Россия тайно предложила Северной Корее построить АЭС
Россия тайно предложила построить в Северной
Корее атомную электростанцию в обмен на отказ от ядерного оружия и
баллистических ракет, сообщила американская газета The
Washington Post со ссылкой на источники в разведке США.
По словам собеседников, секретное предложение
было сделано осенью 2018 года, американская разведка узнала о нем в конце прошлого
года.
WP пишет, что это предложение было сделано в
целях разрешения тупиковых переговоров с администрацией президента США Дональда
Трампа по поводу денуклеаризации КНДР.
Напомним, что ранее государственный
секретарь США Майк Помпео заявил, что ядерное
разоружение Северной Кореи должно быть завершено к 2021 году.
Вторая встреча
Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится ближе к
концу февраля 2019 года.