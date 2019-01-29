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WP: Россия тайно предложила Северной Корее построить АЭС

Сегодня, 21:36
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EPA

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Россия тайно предложила построить в Северной Корее атомную электростанцию в обмен на отказ от ядерного оружия и баллистических ракет, сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США.

По словам собеседников, секретное предложение было сделано осенью 2018 года, американская разведка узнала о нем в конце прошлого года.

WP пишет, что это предложение было сделано в целях разрешения тупиковых переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу денуклеаризации КНДР.

Напомним, что ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что ядерное разоружение Северной Кореи должно быть завершено к 2021 году.

Вторая встреча Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится ближе к концу февраля 2019 года. 

Теги:   Россия США Северная Корея КНДР

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