Супруги послов Украины и еще двух стран в Австралии вышли из Международного женского клуба Канберры из-за представительницы РФ

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко и его супруга Лиана Мирошниченко (Фото: Wonder.ukraine / Instagram)

Супруги послов Украины, Италии и Эстонии в Австралии вышли из состава Международного женского клуба Канберры (Women's International Club of Canberra, WIC) после того, как в его ряды приняли Ирину Петракову — жену посла страны-агрессора России, пишет Politico .

Президент WIC Сэнди Кейн отметила, что клуб принял Петракову после получения юридической консультации, согласно которой отказ в членстве на основании страны происхождения нарушал бы законодательство о запрете дискриминации.

Реклама

«Супруга российского посла была допущена в WIC в соответствии с законом и Уставом WIC», — говорится в заявлении Кейн.

Лиана Мирошниченко, супруга посла Украины Василия Мирошниченко, направила электронное письмо членам WIC, в котором объявила о своей отставке и заявила, что ее возражения касаются роли Петраковой как представительницы России, а не ее национальной принадлежности, пишет Politico.

Мирошниченко также написала, что не может делить клуб с «женой посла страны, которая в данный момент разрушает мою страну и опустошает жизни моего народа».

«Дело не в том, что она россиянка просто потому, что она россиянка, а в том, что она находится в Австралии и представляет страну, которая убила мою двоюродную сестру, сожгла заживо мою подругу, унесла жизни многих моих друзей со школьных и университетских времен», — написала жена украинского посла.

Посол ЕС в Австралии Лоуренс Мередит, выступая от имени блока, заявил изданию, что они «глубоко разочарованы» решением принять Петракову.

«ЕС не может согласиться ни с какой формой нормализации жестокого и незаконного вторжения России в Украину», — сказал он.

Дипломаты в Канберре по большей части игнорировали посла России Михаила Петракова и его супругу после того, как в сентябре 2025 года генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин приняла его верительные грамоты, говорится в материале Politico.

В 2017—2018 годах супругу тогдашнего российского посла Григория Логвинова — Ирину Логвинову — избрали вице-президентом клуба WIC. Она занимала эту должность спустя три года после того, как Россия аннексировала Крым.

Реклама:

WIC был основан в 1964 году и объединяет более 300 членов, представляющих более 50 стран.