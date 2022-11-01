В Кремле разразились угрозами в адрес Британии из-за надуманных обвинений в атаках на Севастопольскую бухту и Северные потоки

1 ноября, 14:25
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Песков пригрозил Британии, но заявил, что Москва еще думает над своими шагами (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via Reuters)

Песков пригрозил Британии, но заявил, что Москва еще думает над своими шагами (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via Reuters)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков пригрозил Великобритании из-за надуманных обвинений в атаке на корабли Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, а также в диверсии на Северных потоках.

РБК приводит заявление представителя Кремля, в котором он говорит, что Москва будет думать над дальнейшими шагами.

«Москва будет думать над дальнейшими шагами в свете информации спецслужб о причастности британских консультантов к атаке в Черном море и диверсии на Северных потоках», — говорится в сообщении в Telegram.

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29 октября оккупационные власти заявили об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

В минобороны РФ обвинили в атаке Украину и Великобританию. Оккупанты заявили, что якобы «уничтожили все воздушные цели». Там придумали, что «атака украинских военных» состоялась «под руководством находящихся в Очакове британских специалистов». В министерстве страны-агрессора заявили, что, кроме Ивана Голубца, «незначительное повреждение» имеет боновое заграждение в бухте Южная.

В украинском ОК Юг заявили, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

https://www.youtube.com/watch?v=ftAf6-6C0V8&feature=emb_title

В Минобороны Великобритании обвинения отвергли.

Американский Институт изучения войны в своей сводке за 29 октября сообщил, что кадры из социальных сетей задокументировали неизвестное количество беспилотных надводных аппаратов, которые нанесли удар по меньшей мере по одному фрегату класса Григорович в Севастополе 29 октября.

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Россияне не признали повреждений фрегата, подобно тому, как министерство обороны России отрицало какие-либо повреждения крейсера Москва.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

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Инцидент произошел на глубине около 70 метров неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Швеция завершила предварительное расследование на месте утечек газа из газопроводов, причиной аварии называют взрывы.

https://www.youtube.com/watch?v=b67UibC_Tw0&feature=emb_title

Кремль отрицает причастность к утечкам газа. Российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках «англосаксов».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Севастополь Великобритания Северный поток Дмитрий Песков Северный поток 2 Война России против Украины

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