На фоне «бавовны» в РФ. В Воздушных силах Украины прокомментировали работу российской ПВО 31 августа, 08:51 Последствия удара по Москве (Фото:REUTERS/Stringer)

На фоне «бавовны» в РФ спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя работу российской ПВО, заявил, что Россия имеет достаточно современных средств, но она большая.

«Почему сложно сбивать „шахеды“? Малозаметная цель, летит медленно, а это даже сложнее оказывается — сбивать медленную цель», — сказал он Суспільному.

По его словам, Россия имеет достаточно современных средств — это ПВО малого, среднего и большого радиуса действия, начиная от Панциря, заканчивая С-400.

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«Но и Россия большая. Ну и пролетает что-то туда — я не знаю, кто их там запускает, те дроны. Но долетает», — сказал он.

В четверг, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уничтожен беспилотник, который летел в направлении Москвы.

В ночь на 30 августа в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

В общем беспилотники атаковали шесть областей РФ. Кроме Псковской, это Брянская, Орловская, Рязанская, Калужская и Московская. Местные власти везде заявили об «отражении атак», об ударе по Пскову Минобороны РФ вообще не упомянуло.