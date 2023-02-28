Что это было. Специалист — о ночных взрывах в Туапсе и Подмосковье и закрытии воздушного пространства над Санкт-Петербургом 28 февраля, 17:26 Эксклюзив NV На нефтебазе Роснефти в Туапсе после загадочного инцидента вспыхнул пожар (Фото:DR)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, рассказал NV, что может стоять за серией ночных взрывов в РФ и появлением неизвестных беспилотников на ее территории

28 февраля в нескольких регионах России произошла серия инцидентов и взрывов, связанных с появлением или атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). NV попросил военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко прокомментировать эти события, которые произошли в течение одного дня.

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По его словам, нельзя на 100% быть уверенным, что за этими инцидентами стоят именно украинские БПЛА. «Я не уверен, что это украинский беспилотник, — заявил в комментарии NV Коваленко, — поскольку ни одно официальное должностное лицо, имеющее соответствующие полномочия, не сделало официального заявления, что Украина может иметь отношение ко всем этим инцидентам».

Также эксперт предполагает, что произошедшие на нефтебазе в Туапсе взрывы могут быть последствиями техногенной деградации российской нефтяной инфраструктуры.

В то же время, если предположить, что это действительно могли быть беспилотники, запущенные украинской стороной, то, по словам Коваленко, это достаточно серьезное расстояние от ближайшей позиции Вооруженных сил Украины, значительно больше 400 км. «Получается, что БПЛА пролетели через временно оккупированные территории и воздушное пространство самой РФ, — рассуждает эксперт. — Тогда возникает вопрос: а где в таком случае была российская ПВО, которой в мире аналогов нет?»

И хотя россияне пытаются обвинить украинскую сторону в причастности к инциденту, по мнению Коваленко, поскольку Украина официально этого не признала, говорить о причастности к этому пока нет оснований.

А вот по поводу инцидента в Санкт-Петербурге, который находится в 800 км от границы с Украиной, то здесь, по словам обозревателя, все дело в том, что россияне сейчас находятся в состоянии постепенно нарастающей паники.

«У россиян катализируются именно панические настроения», — убежден эксперт.

Это состояние Коваленко объясняет тем, что, во-первых, россияне проигрывают войну и понимают, что не смогут изменить ситуацию в зоне боевых действий милитарным путем, и не смогут решить вопрос дипломатическим путем, поскольку не имеют на все ресурсов.

«К тому же они понимают, насколько они слабы, если речь идет уже не о войне с Украиной, а о войне с НАТО», — подчеркивает эксперт в комментарии NV. И уверяет, что таким образом в среде силовиков и структур, отвечающих за безопасность, будут нарастать паранойя, шизофрения и вообще страхи.

«Я не исключаю, что по регионам России будет расти именно такая паранойя, и какой-то гражданский дрон будут воспринимать за ударный, будут объявлять воздушную тревогу, будут включать сирены», — прогнозирует развитие ситуации в РФ Коваленко.

И делает вывод, что для Украины это выгодно, поскольку россияне оказываются уязвимыми и могут таким образом реагировать даже на то, что не несет реальной угрозы, и при этом не замечать угрозы реальной.

Ранее сообщалось, что 28 февраля в Туапсе произошел большой пожар на нефтебазе Роснефти, где, по предварительным данным, взорвались два дрона. В Санкт-Петербурге впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину на несколько часов закрыли воздушное пространство и ввели так называемый план Ковер, который РФ объявляют «при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неизвестных объектов». В воздух над городом поднимались российские истребители, а впоследствии Минобороны РФ сообщило, будто это были военные «учения» сил ПВО.

Кроме того, российская сторона заявила, что якобы в республике Адыгея произошло падение « неустановленного летательного аппарата», а в Подмосковье упал еще один беспилотник рядом с объектом Газпрома в Коломенском районе. Россияне считают, будто за этими инцидентами может стоять украинская сторона.