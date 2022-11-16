Байден предложил Польше полную поддержку США в расследовании взрывов

16 ноября, 01:07
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Джо Байден (Фото:Tom Brenner/Reuters)

Джо Байден (Фото:Tom Brenner/Reuters)

Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой после взрывов. США предложили полную поддержку и помощь в расследовании.

Об этом сообщили в Белом доме.

Байден выразил глубокие соболезнования по поводу гибели людей.

Отмечается, что президент Дуда описал текущую оценку Польши по взрыву, произошедшему на востоке страны у границы с Украиной.

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В свою очередь президент Байден предложил полную поддержку Штатов и помощь в расследовании Польши.

"Президент  Байден подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов НАТО. Оба лидера заявили, что они и их команды должны поддерживать тесную связь, чтобы определить следующие шаги во время расследования», — говорится в сообщении.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Польша Польша-США Война в Украине Россия-Польша Война России против Украины

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