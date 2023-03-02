Поврежденный после взрыва в Мачулищах самолет А-50 улетел в РФ на ремонт — Беларускі Гаюн

2 марта, 12:58
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Российский самолет-разведчик А-50, который базировался в Мачулищах, получил повреждения (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

Российский самолет-разведчик А-50, который базировался в Мачулищах, получил повреждения (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

Российский самолет-разведчик А-50, который был поврежден после взрыва на аэродроме Мачулищи в Беларуси, улетел в РФ.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, по предварительным данным, он направляется на 325-й Авиационный ремонтный завод в Таганроге.

«Именно ОАО 325 АРЗ является предприятием, которое, в том числе занимается ремонтом агрегатов самолетов А-50», — добавили там.

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26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Именно с этого аэродрома регулярно поднимают не только самолет-разведчик А-50У, но и российскую боевую авиацию — одна из причин, по которой в Украине объявляют воздушную тревогу.

https://www.youtube.com/watch?v=mKJFb95Ofxk

Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.

В BYPOL заявляли, что в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна.

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После атаки беларусские пограничники усилили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва на аэродроме в Беларуси задержали по меньшей мере шесть человек.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Беларусь Война России против Украины А-50

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