В администрации Байдена со скептицизмом относятся к ударам ВСУ по временно оккупированному Крыму — CNN

18 августа, 20:20
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Крымский мост 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Крымский мост 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Некоторые официальные лица США в Вашингтоне со скептицизмом относятся к стратегии ВСУ наносить ракетные удары по временно оккупированному Крыму, сообщает CNN.

Для некоторых военных и чиновников администрации Байдена украинские атаки на Крым в лучшем случае являются отвлечением внимания, а в худшем — тратой ценных ресурсов в стратегии, которая, по мнению многих аналитиков, теперь слишком сильно растянула Украину между несколькими направлениями атаки, говорится в материале телеканала.

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«Это немного выбило россиян из равновесия, но не делает ничего решающего. И, наверное, для всех было бы лучше, если бы они просто сосредоточились на контрнаступлении», — сказал в комментарии CNN высокопоставленный представитель министерства обороны США.

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По словам одного из высокопоставленных представителей западной разведки, поскольку примерно треть полуострова сейчас находится в пределах досягаемости предоставленной США высокомобильной артиллерийской ракетной системы, Украина также активизировала удары по российским складам боеприпасов и другой инфраструктуре оккупантов.

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«На Крым оказывается все больше и больше давления, особенно в последние недели», — сказал он.

Украинский источник, знакомый со стратегией ВСУ, сообщил, что для Украины атаки являются неотъемлемой частью их контрнаступательной стратегии, направленной на то, чтобы попытаться изолировать Крым и затруднить проведение Россией своих военных операций на материковой части Украины.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что мост атаковал беспилотник Морской малыш — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

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Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба осуществила и первый — в октябре 2022 года. Новые серии взрывов произошли в районе Крымского моста 12 августа. Пока неизвестно, чем они были вызваны.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Крым Российская агрессия Джо Байден Взрыв

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