«Не раз предупреждали». В МИД Украины после взрывов в Иране напомнили народную мудрость 30 января, 18:47 Иран поддерживает полномасштабную войну России против Украины (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Украина предупреждала Иран о серьезных последствиях в случае поддержки полномасштабной российской агрессии. Об этом написал в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он прокомментировал информацию о вызове временного поверенного Украины в иранский МИД после заявлений советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который реагировал на удар по оружейному заводу в Исфахане.



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«Украина не раз предупреждала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь», — сказал Николенко.



В ночь на 29 января в иранских соцсетях появились сообщения о ряде взрывов и пожаров на несколько стратегических объектах в Иране. Позже был подтвержден только удар по оборонному комплексу в Исфахане — по данным Wall Street Journal, целью стал завод по производству боеприпасов. Он находится рядом с локациями Иранского центра космических исследований, который попал под санкции США за работу над иранской программой баллистических ракет.

AP сообщило, что за взрывами на военном заводе в Иране может стоять Израиль. Власти страны это не подтверждают. В министерстве обороны Ирана утверждают, что атака дронов на одно из оборонных предприятий в Исфахане была неудачной.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что взрывы в Иране являются прямым следствием политики страны, так как Тегеран продолжает поддерживать агрессию России, поставляя путинскому режиму вооружение.