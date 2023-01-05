Взрывы на аэродроме Энгельс усложнили ракетные обстрелы Украины — британская разведка 5 января, 09:24 Спутниковое фото российской авиабазы Энгельс (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

По данным британской разведки, эксплуатация стратегической авиации РФ с более отдаленных от Украины аэродромов из-за угрозы ударов усложнит техническое обслуживание устаревших самолетов.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что 27 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия перебросила на Дальний Восток тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и средние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации.

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5 и 26 декабря были нанесены удары по авиабазе дальней авиации в Энгельсе и повреждены несколько самолетов. Россия отреагировала на эти инциденты общим рассредоточением самолетов дальней авиации, особенно на аэродромы, удаленные от Украины.

В разведке отметили, что самолеты дальней авиации все еще могут запускать крылатые ракеты воздушного базирования по территории Украины, поскольку оружие имеет дальность действия 5000 км, в дополнение к дальности полета бомбардировщиков.

«Однако эксплуатация из мест рассредоточения придаст дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше истощит ограниченный налет этих устаревших самолетов», — говорится в сводке.

5 декабря неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали повреждение по меньшей мере одного бомбардировщика Ту-95.

В ночь на 26 декабря в Энгельсе произошел новый мощный взрыв на том же военном аэродроме. По данным украинской разведки, в результате этого погибли более трех россиян.

