Администрация Байдена разрешила ВСУ наносить удары по Крыму западным оружием — Politico

18 августа, 19:41
Белый дом (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Белый дом (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву наносить удары по временно оккупированному Крыму западным оружием. Об этом сообщает Politico cо ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

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Он сообщил, что США не выбирают цели, а все оружие, которое передает Вашингтон Украине, предназначено для самообороны.

«Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной», — сказал чиновник.

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На уточняющий вопрос считает ли администрация полуостров украинской территорией, чиновник ответил: «Крым — это Украина».

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В комментарии ресурсу неназванный украинский чиновник сообщил, что сообщение администрации Байдена дошло до Киева.

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

Газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник, что за взрывами в Джанкойском районе стоит элитное украинское подразделение.

Также 9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, который оккупанты использовали для ударов по югу Украины. По данным Генштаба ВСУ, там были уничтожены минимум девять российских самолетов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Киев Крым Оружие Джо Байден Взрыв

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